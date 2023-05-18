Tallinn Music Week 2023 посетило 18 032 человека, в Таллинне побывали 1 142 иностранных гостя
На прошлой неделе, с 10 до 14 мая, в Таллинне прошел 15-й международный фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW), а также одноименная конференция, посвященная музыкальной индустрии.
На музыкальном фестивале TMW выступили 188 артистов из 41 страны, на конференции — 173 профессионала из области музыки и культуры со всего мира. Билеты и абонементы TMW были куплены гостями из 44 стран. В общей сложности фестивале зафиксировано 18 032, Таллинн 1 142 иностранных гостя и 2 944 ночевки в городских гостиницах.
Следующий фестиваль TMW пройдет с 3 до 7 апреля 2024. В интернет-магазине TMW уже доступны фестивальные абонементы по скидочной цене. Прием заявок от артистов начнется в понедельник, 22 мая.
15-й фестиваль новой музыки и передовых идей TMW наполнил Таллинн музыкой со всего мира и дискуссиями о настоящем и будущем музыкальной индустрии. Фестиваль открыл своим гостям Таллинн, который носит титул Города музыки ЮНЕСКО и Зеленой столицы Европы, при помощи богатой программы: перемещаться можно было по различным фестивальным точкам от художественных галерей до городских сцен и от Ярмарки пластинок в Трассы насекомых.
„За последние три года TMW адаптировался к сложным обстоятельствам, меняя даты из-за пандемии, а также частично проходя в Нарве, — комментирует Хелен Сильдна, основатель и руководитель TMW. „Мы с командой считаем, что этот 15-й фестиваль вновь зарекомендовал себя как один из самых важных музыкальных и городских фестивалей в Европе, привлекая в Таллинн такое же количество иностранных гостей, как и до пандемии. Мы нашли свое надежное место в ежегодном календаре международной музыкальной сферы и гордимся тем, что эстонская музыка ценится так высоко, что наши музыканты и музыкальные коллективы все больше и больше посвящают себя сотрудничеству на международном уровне. Уже на этой неделе мы начнем работу над следующим фестивалем!“
TMW, стартовавший в среду, 10 мая, в баре Põhja Konn, что расположен в Творческом городке Теллискиви, открыл свои двери и для новой публики: 11 мая была представлена весенняя выставка Союза художников Эстонии в Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства. Музыкальная программа фестиваля проходила вечерами с 11 по 13 мая на площадках от Творческого городка Теллискиви и Старого города до Копли и Ноблесснера, объединяя артистов всех жанров и со всего мира. В общей сложности в трехдневной программе выступили 188 артистов из 41 страны: из Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии. От повелителей ритмов из угандийского Arsenal Mikebe до презентации новых произведений молодых композиторов хора ЕМТА, от украинско-валлийского квир-дуэта tAngerine Cat до лондонского исполнителя антиутопического попа Pyra, а также от послов скандинавской поп-музыки и электроники Грэма Лейка и Акселя Теслеффа до шоукейсов Made In Canada and Africa NOW!. Кроссжанровая музыкальная программа варьировалась от традиционных мотивов до диджитал-попа, от джаза до металла и от RnB до хоровой музыки, делая акценты на локальные проявления мировых музыкальных тенденций. 51% артистов и коллективов включали женщин или представителей гендерных и сексуальных меньшинств.
С особой гордостью TMW представлял эстонскую музыку. Свои шоукейсы на фестивале организовали местные звукозаписывающие компании Estonian Funk Embassy, Porridge Bullet и TIKS rekords, музыкальные мероприятия от Вильяндиского фестиваля традиционной музыки до Võnge Festival и Üle Heli, клубы от Sveta Baar до HALL, от Philly Joe и до нового Paavli Kultuurifabrik, а также музыкальные организации: от Эстонского хорового общества до Fenno-Ugria. Raadio 2, голос новой эстонской музыки, отметило на фестивале свое 30-летие.
Всего в программе был заявлен 91 местный артист. Среди них такие популярные исполнители, как Рита Рэй, Даниэль Леви и Карл Киллинг, новаторы фолка Duo Ruut, Puuluup, Мари Калкун и Tuulikki Bartosik, которые сделали имя в своем жанре и на международном уровне, артисты, работающие на поле авангардной поп-музыки и альтернативного RnB Март Ави и manna, нойз-рок группа Shelton San, джазовые музыканты Кадри Вооранд и Минго Раджанди, эстонско-швейцарский многогранный талант Ингрид Лукас и звезды дня завтрашнего, такие как Borm Bubu, Мария Калласту и Kitty Florentine.
В пятницу, 12 мая, двухдневная конференция TMW, посвященная музыкальной индустрии, открылась в отеле Nordic Hotel Forum выступлениями министра культуры Хейди Пурга и главы TMW Хелен Сильдна, а также видеоприветствием Георга Хойслера, еврокомиссара по культуре, творчеству и спорту. На открытии обсуждалось, как музыкальный сектор выглядит с точки зрения политиков, а также различные методы, при помощи которых участники музыкальной экосистемы организуют свое политическое представительство и стремятся на эту политику влиять.
В программе конференции, подготовленной в сотрудничестве с Эстонским бюро экспорта и развития музыки Music Estonia, обсуждались темы от сотрудничества между людьми и искусственным интеллектом до цифровой грамотности и будущего радио и музыкального образования. Конференция, в которой приняли участие 1212 профессионалов музыкальной и культурной индустрии со всего мира, открыла Сессии диалогов Европейской комиссии Music Moves Europe, которые будут проходить в течение следующих четырех лет, дискуссией об устойчивом развитии европейской музыкальной экосистемы. Основные моменты мероприятия включали презентации цифровых инноваций и искусственного интеллекта, а также интервью с гитаристом Radiohead Эдом О'Брайеном. В эпоху глобального ИИ наша новая „глобальная“ идентичность также находится в состоянии перехода, который анализировался группой руководителей фестивалей, кураторов и концептуалистов от Индии до Эстонию и от США до Чехии. Во время сессии прослушивания международные музыкальные журналисты оценили работу артистов, выступающих на TMW, среди прочего подчеркнув высокий уровень эстонской музыки.
Программа городского фестиваля TMW включала в себя дневные бесплатные концерты на городских сценах от Viru Keskus до солнечной террасы в Творческом городке Теллискиви рядом с морским контейнером, выполняющим роль информационного пункта TMW. Центральным элементом художественной программы стала экскурсия по галереям, организованная Эстонским центром развития современного искусства, масштабные выставки звукового искусства, открытые в рамках фестиваля искусств „Я не понимаю“ („Ma ei saa aru“), и световые инсталляции студентов Эстонской академии художеств. Также состоялись публичные дискуссии в рамках программы „Беседы TMW“, на которых, помимо локальных обсуждений, состоялись презентации антологии готической субкультуры манчестерского музыканта и журналиста Джона Робба и фотомонографии группы Laibach. В рамках городской программы прошел мини-фестиваль „от детей детям“, Ярмарка пластинок и велосипедный тур по Трассе насекомых. В течение всего фестиваля посетителям также помогали ориентироваться среди гастрономического ландшафта столицы: от фуд-корта Viru Toidutänav до Старого города и Пыхья-Таллинна.
Прогулки TMW по зеленым зонам города и общинные обсуждения были поддержаны „Таллинном — зеленой столицей Европы 2023“.
Следующий фестиваль TMW пройдет с 3 по 7 апреля 2024 года.
Фестивальные абонементы по специальной скидочной цене уже продаются в интернет-магазине TMW. До конца мая фестивальный абонемент и PRO-абонемент доступны по цене 45 евро и 100 евро соответственно.
Прием заявок от артистов начнется на сайте TMW в понедельник, 22 мая.