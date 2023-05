Tallinn Music Week 2023 посетило 18 032 человека, в Таллинне побывали 1 142 иностранных гостя

TMW, стартовавший в среду, 10 мая, в баре Põhja Konn, что расположен в Творческом городке Теллискиви, открыл свои двери и для новой публики: 11 мая была представлена весенняя выставка Союза художников Эстонии в Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства. Музыкальная программа фестиваля проходила вечерами с 11 по 13 мая на площадках от Творческого городка Теллискиви и Старого города до Копли и Ноблесснера, объединяя артистов всех жанров и со всего мира. В общей сложности в трехдневной программе выступили 188 артистов из 41 страны: из Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии. От повелителей ритмов из угандийского Arsenal Mikebe до презентации новых произведений молодых композиторов хора ЕМТА, от украинско-валлийского квир-дуэта tAngerine Cat до лондонского исполнителя антиутопического попа Pyra, а также от послов скандинавской поп-музыки и электроники Грэма Лейка и Акселя Теслеффа до шоукейсов Made In Canada and Africa NOW!. Кроссжанровая музыкальная программа варьировалась от традиционных мотивов до диджитал-попа, от джаза до металла и от RnB до хоровой музыки, делая акценты на локальные проявления мировых музыкальных тенденций. 51% артистов и коллективов включали женщин или представителей гендерных и сексуальных меньшинств.