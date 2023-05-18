Tallinn Music Week 2023 посетило 18 032 человека, в Таллинне побывали 1 142 иностранных гостя

На музыкальном фестивале TMW выступили 188 артистов из 41 страны, на конференции — 173 профессионала из области музыки и культуры со всего мира. Билеты и абонементы TMW были куплены гостями из 44 стран. В общей сложности фестивале зафиксировано 18 032, Таллинн 1 142 иностранных гостя и 2 944 ночевки в городских гостиницах.





Следующий фестиваль TMW пройдет с 3 до 7 апреля 2024. В интернет-магазине TMW уже доступны фестивальные абонементы по скидочной цене. Прием заявок от артистов начнется в понедельник, 22 мая.





15-й фестиваль новой музыки и передовых идей TMW наполнил Таллинн музыкой со всего мира и дискуссиями о настоящем и будущем музыкальной индустрии. Фестиваль открыл своим гостям Таллинн, который носит титул Города музыки ЮНЕСКО и Зеленой столицы Европы, при помощи богатой программы: перемещаться можно было по различным фестивальным точкам от художественных галерей до городских сцен и от Ярмарки пластинок в Трассы насекомых.





„За последние три года TMW адаптировался к сложным обстоятельствам, меняя даты из-за пандемии, а также частично проходя в Нарве, — комментирует Хелен Сильдна, основатель и руководитель TMW. „Мы с командой считаем, что этот 15-й фестиваль вновь зарекомендовал себя как один из самых важных музыкальных и городских фестивалей в Европе, привлекая в Таллинн такое же количество иностранных гостей, как и до пандемии. Мы нашли свое надежное место в ежегодном календаре международной музыкальной сферы и гордимся тем, что эстонская музыка ценится так высоко, что наши музыканты и музыкальные коллективы все больше и больше посвящают себя сотрудничеству на международном уровне. Уже на этой неделе мы начнем работу над следующим фестивалем!“



