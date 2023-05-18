Экс-бойфренд Ольги Бузовой объяснил, почему она все еще не замужем
В период участия в „Доме-2“ у Ольги Бузовой были романтические отношения с Романом Гриценко: они пытались построить любовь на проекте. Но до свадьбы дело не дошло и пара распалась. „Жизнь нам давала шанс. Мы тепло общались, я пытался ей понравиться, да и Оля, казалось, отвечала взаимностью. У нас обоих был романтический настрой, Оля принимала мои ухаживания, — вспоминает Гриценко в интервью Lady.mail.ru. „Но были с моей стороны и косяки, что уж скрывать... Но раз не получилось — значит, не судьба. Надеюсь, она будет счастлива с кем-то другим“, — заявил Роман.
Также он предположил, почему Ольга несмотря на большое количество поклонников до сих пор не построила семью. „У Оли сильный уклон в сторону карьеры, гастроли и работа сутками. Когда мы с ней близко общались, она спала по два часа в сутки. Какая тут личная жизнь, когда поспать некогда?“ — считает Гриценко. По его словам, Оле нужен лишь тот мужчина, который ее полюбит всем сердцем. „Я считаю, залог крепких отношений — искренние эмоции и чувства, а остальное приложится“, — подытожил экс-бойфренд Ольги Бузовой, пишет super.