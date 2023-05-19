Теперь взялись за Ивлееву! Блогершу проверяют на предмет неуплаты налогов

По сообщениям СМИ, налоговая сейчас проверяет рекламные контракты Насти Ивлеевой. Известно, что блогер сотрудничала со многими компаниями и получила за это крупные гонорары.

Кроме того, у блондинки есть собственный бизнес по производству чипсов и газировки. В прошлом году фастфуд принес Ивлеевой почти полмиллиарда рублей. Внушительный заработок позволяет звезде жить на широкую ногу. Так, например, недавно она приобрела очередное авто. „Феррари-Трибуто“ обошелся ей в 30 миллионов рублей (343 000 евро).



Напомним, что у Насти также есть „Ламборгини-Авентадор“ стоимостью в 20 миллионов, „Мерседес“ G-класса за 24 миллиона рублей (275 000 евро), „Инфинити Q60“ за 3,5 миллиона (40 000 евро), „Шевроле-Камаро“ блогер купила за 3 миллиона (34 000 евро), а за „БМВ 850i“ отдала девять (103 000 евро).

32-летняя блондинка владеет загородным домом. Примерная стоимость двухэтажного особняка составляет около 150 миллионов рублей (1 718 000 евро). Звезда также являлась совладельцем компании „Ивлеева продакшн“, которая приносит хороший доход — 122 миллионов в год (1 396 000 евро). Однако месяц назад Ивлеева вышла из состава руководства. Журналисты уточняют, что налоговая проводит проверку как раз в отношении этой компании.

На днях Super стало известно, что блогер передала стопроцентную долю бизнеса ООО „Ивлеева продакшн“ во владение некой Анны Самаковой. Девушка получила права на организацию и стала бенефициаром компании 14 апреля. Разбираемся, с чем связана полная передача прав и кем предприниматель приходится блогеру.

Анна Самакова стала бенефициаром ООО „Ивлеева продакшн“ — компании, которую Настя открыла для производства видеоконтента и телепрограмм. С 29 марта 2021 года Самакова была в ней управляющим, а 14 апреля 2023 года стала полноценным владельцем.

Самакова — землячка Насти: она выросла в деревне Разметелево Ленинградской области. „Систер, ты пуля“, — комментирует одну из публикаций Анны Ивлеева. Судя по социальным сетям, новоиспеченная владелица многомиллионного бизнеса действительно может приходиться блогеру родственницей. Так, Ивлеева и Самакова вместе встречали новый 2018 год в семейном кругу, а в инстаграм-архивах (запрещен в РФ) общих знакомых девушек можно найти детские фотографии Насти и Анны.