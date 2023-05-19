Теперь взялись за Ивлееву! Блогершу проверяют на предмет неуплаты налогов(2)
После скандального дела Лерчек начались массовые проверки остальных блогеров. Под внимание властей попали Елена Блиновская, Карина Нигай, Оксана Самойлова, муж Нюши Игорь Сивов, а теперь еще и Настя Ивлеева, пишет starhit.
По сообщениям СМИ, налоговая сейчас проверяет рекламные контракты Насти Ивлеевой. Известно, что блогер сотрудничала со многими компаниями и получила за это крупные гонорары.
Кроме того, у блондинки есть собственный бизнес по производству чипсов и газировки. В прошлом году фастфуд принес Ивлеевой почти полмиллиарда рублей. Внушительный заработок позволяет звезде жить на широкую ногу. Так, например, недавно она приобрела очередное авто. „Феррари-Трибуто“ обошелся ей в 30 миллионов рублей (343 000 евро).
Напомним, что у Насти также есть „Ламборгини-Авентадор“ стоимостью в 20 миллионов, „Мерседес“ G-класса за 24 миллиона рублей (275 000 евро), „Инфинити Q60“ за 3,5 миллиона (40 000 евро), „Шевроле-Камаро“ блогер купила за 3 миллиона (34 000 евро), а за „БМВ 850i“ отдала девять (103 000 евро).
32-летняя блондинка владеет загородным домом. Примерная стоимость двухэтажного особняка составляет около 150 миллионов рублей (1 718 000 евро). Звезда также являлась совладельцем компании „Ивлеева продакшн“, которая приносит хороший доход — 122 миллионов в год (1 396 000 евро). Однако месяц назад Ивлеева вышла из состава руководства. Журналисты уточняют, что налоговая проводит проверку как раз в отношении этой компании.
На днях Super стало известно, что блогер передала стопроцентную долю бизнеса ООО „Ивлеева продакшн“ во владение некой Анны Самаковой. Девушка получила права на организацию и стала бенефициаром компании 14 апреля. Разбираемся, с чем связана полная передача прав и кем предприниматель приходится блогеру.
Анна Самакова стала бенефициаром ООО „Ивлеева продакшн“ — компании, которую Настя открыла для производства видеоконтента и телепрограмм. С 29 марта 2021 года Самакова была в ней управляющим, а 14 апреля 2023 года стала полноценным владельцем.
Самакова — землячка Насти: она выросла в деревне Разметелево Ленинградской области. „Систер, ты пуля“, — комментирует одну из публикаций Анны Ивлеева. Судя по социальным сетям, новоиспеченная владелица многомиллионного бизнеса действительно может приходиться блогеру родственницей. Так, Ивлеева и Самакова вместе встречали новый 2018 год в семейном кругу, а в инстаграм-архивах (запрещен в РФ) общих знакомых девушек можно найти детские фотографии Насти и Анны.