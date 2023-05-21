Высоцкая ответила хейтерам на критику ее рецептов: „Беру себя за волосы и тащу“
Юлия долго игнорировала скандал вокруг ее кулинарного шоу. Но наконец она вышла на связь с подписчиками с новым рецептом, пишет woman.
Юлия Высоцкая обрела успех не только в кино, но и в роли телеведущей. Уже 20 лет она ведет на канале НТВ кулинарное шоу „Едим дома“.
Но не так давно кулинарный талант звезды подвергли резкой критике. Что самое странное — на протяжении всех лет, что существует программа, на этом не акцентировали внимание.
Теперь в Сети распространяют ролики с неудачными рецептами от Юлии и высмеивают ее. Долгое время она не комментировала происходящее, но накануне ответила хейтерам.
У себя в блоге телеведущая опубликовала свое портретное фото, на котором она запечатлена без макияжа и задумчиво смотрела в сторону.
„Едем дальше“, — подписала Юлия.
Тем самым Высоцкая дала понять, что пережила неприятную ситуацию и издевки.
А в следующем посте артистка загрузила новый рецепт! На этот раз приготовленное ризотто с шафраном выглядело очень даже аппетитно.
Поклонники поддержали звезду в комментариях:
„Юлия, вы привнесли в формат кулинарных программ на ТВ новизну, раскованность!“, „С вами нет ощущения постановы и отрепетированных реплик“, „Знаете, эти ролики в Сети повеселили народ, но они сделали вас еще популярнее. Вы классная, позитивная женщина“.
Также в социальных сетях Высоцкая объявила, что отправилась в путешествие. По словам супруги режиссера Андрея Кончаловского, способом пережить тяжелое время для нее является смена обстановки.
Юлия поделилась селфи из аэропорта с подписью:
„Вот так беру себя за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там, где хочется, но всегда получается сдвинуться с места и рвануть“.
Напомним, что самыми обсуждаемыми в Сети стали видео с приготовлением сырников, которые расползлись по тарелке, пригоревшего мяса на гриле и черных помидоров.
Интернет-пользователи возмущались тому, как можно было столько лет выпускать в эфир шоу, в котором часть блюд вовсе не стоит повторять.
„Большая часть блюд еще и на алкоголе, что меня очень удивило. Я об этом писала не один раз“, „Моя свекровь приготовила ужин ''по следам рецептов Высоцкой''. Это был первый раз за 20 лет, что никто эти шедевры есть не стал“, — пишут хейтеры.