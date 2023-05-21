Высоцкая ответила хейтерам на критику ее рецептов: „Беру себя за волосы и тащу“

Юлия Высоцкая обрела успех не только в кино, но и в роли телеведущей. Уже 20 лет она ведет на канале НТВ кулинарное шоу „Едим дома“.

Но не так давно кулинарный талант звезды подвергли резкой критике. Что самое странное — на протяжении всех лет, что существует программа, на этом не акцентировали внимание.

Теперь в Сети распространяют ролики с неудачными рецептами от Юлии и высмеивают ее. Долгое время она не комментировала происходящее, но накануне ответила хейтерам.

У себя в блоге телеведущая опубликовала свое портретное фото, на котором она запечатлена без макияжа и задумчиво смотрела в сторону.

„Едем дальше“, — подписала Юлия.

Тем самым Высоцкая дала понять, что пережила неприятную ситуацию и издевки.

А в следующем посте артистка загрузила новый рецепт! На этот раз приготовленное ризотто с шафраном выглядело очень даже аппетитно.

Поклонники поддержали звезду в комментариях:

„Юлия, вы привнесли в формат кулинарных программ на ТВ новизну, раскованность!“, „С вами нет ощущения постановы и отрепетированных реплик“, „Знаете, эти ролики в Сети повеселили народ, но они сделали вас еще популярнее. Вы классная, позитивная женщина“.

Также в социальных сетях Высоцкая объявила, что отправилась в путешествие. По словам супруги режиссера Андрея Кончаловского, способом пережить тяжелое время для нее является смена обстановки.

Юлия поделилась селфи из аэропорта с подписью:

„Вот так беру себя за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там, где хочется, но всегда получается сдвинуться с места и рвануть“.

Напомним, что самыми обсуждаемыми в Сети стали видео с приготовлением сырников, которые расползлись по тарелке, пригоревшего мяса на гриле и черных помидоров.

Интернет-пользователи возмущались тому, как можно было столько лет выпускать в эфир шоу, в котором часть блюд вовсе не стоит повторять.