„Сколько у тебя было партнеров?“: что говорить о своем сексуальном опыте

Когда впереди маячит перспектива нового романа, перед вами может встать довольно болезненный вопрос: стоит ли честно признаться потенциальному любовнику в том, сколько у вас было сексуальных партнеров до него, или лучше соврать, а то и вообще уйти от этой опасной темы, мало ли что он о вас подумает_ передает mail.ru

И вы беспокоитесь не зря — информация о вашем сексуальном прошлом действительно может повлиять на желание нового знакомого завести с вами роман. Об этом предупреждают британские психологи, статья которых была опубликована в The Journal of Sex Research.

Исследователи попросили почти 200 человек оценить свое желание просто переспать или же вступить в длительные романтические отношения с гипотетическим партнером. При этом участников информировали о количестве предыдущих сексуальных контактов у этого человека, которые варьировались от нуля до 60 и более.

Ваша привлекательность падает и когда у вас слишком много, и когда у вас слишком мало сексуального опыта.

Эффект, который оказала эта информация на степень привлекательности потенциального партнера, удивил исследователей. Так, вопреки идеям о ценности целомудрия, люди с нулевым сексуальным опытом показались участникам обоего пола не слишком привлекательными. В то же время многих отпугнули и обладатели слишком бурного сексуального прошлого.

Выяснилось, что требуется золотая середина — и не слишком много, и не слишком мало сексуального опыта. Самыми идеальными партнерами участникам показались те, у кого было прежде от одного до шести любовников. А когда их число достигало 9−11, привлекательность потенциальных партнеров начинала резко снижаться.