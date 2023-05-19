Скончался режиссер сериала „Глухарь“. Ему было 65 лет.

О кончине режиссера рассказал его коллега Рашид Маликов. Продолжительное время Уразаев боролся с онкологией, а месяц назад сообщил, что у него третья стадия рака. Известно, что его пытались лечить врачи московской клиники.



Отечественный зритель знает Уразаева как режиссера следующих фильмов: „Мент в законе“, „Глухарь“ и „Меч“. Также он выступал в качестве актера: „Псевдоним „Албанец“, „Красный поезд“ и других.