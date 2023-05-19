Культура
19.05.2023, 19:39

ФОТО и ВИДЕО | Огромная очередь! Смотрите, кто сегодня отправился на концерт Верки Сердючки и какая атмосфера в зале!

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ФОТО: Senya Taylor

Концерт Верки Сердючки в концертном зале Alexela проходит с оглушительным успехом! Полный зал, счастливые зрители, любимые песни и отличное настроение. Смотрите фото и видео!

Напомним, что перед концертом, Андрей Данилко дал интервью Алине Захаровой, где рассказал про понравившийся таллиннский ресторан, а также послал Яну Поплавскую и отправил Юрия Лозу на маленький плот. Андрей Данилко не выбирал выражения и разговор получится очень откровенным. Смотрите видео!

Смотрите, кто пришел на концерт Верки Сердючки ниже!

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