ФОТО и ВИДЕО | Огромная очередь! Смотрите, кто сегодня отправился на концерт Верки Сердючки и какая атмосфера в зале!

Напомним, что перед концертом, Андрей Данилко дал интервью Алине Захаровой, где рассказал про понравившийся таллиннский ресторан, а также послал Яну Поплавскую и отправил Юрия Лозу на маленький плот. Андрей Данилко не выбирал выражения и разговор получится очень откровенным. Смотрите видео!