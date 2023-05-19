19.05.2023, 19:39
ФОТО и ВИДЕО | Огромная очередь! Смотрите, кто сегодня отправился на концерт Верки Сердючки и какая атмосфера в зале!(15)
ФОТО: Senya Taylor
Концерт Верки Сердючки в концертном зале Alexela проходит с оглушительным успехом! Полный зал, счастливые зрители, любимые песни и отличное настроение. Смотрите фото и видео!
Напомним, что перед концертом, Андрей Данилко дал интервью Алине Захаровой, где рассказал про понравившийся таллиннский ресторан, а также послал Яну Поплавскую и отправил Юрия Лозу на маленький плот. Андрей Данилко не выбирал выражения и разговор получится очень откровенным. Смотрите видео!
Смотрите, кто пришел на концерт Верки Сердючки ниже!