ВИДЕО | Даже соотечественники не рады победе? Двукратную победительницу „Евровидения“ Loreen в Стокгольме ждал холодный прием

Выигравшая „Евровидение“ уже во второй раз шведская певица Лорин во вторник в Стокгольме выступила со своей песней-хитом „Tattoo“, которая заняла в конкурсе в этом году первое место. Однако если посмотреть видео с выступления, то поведение публики вызывает вопросы - народ будто бы вообще не в восторге от Лорин и даже не подпевает ее песне. Одним словом, холодный прием.