19.05.2023, 15:37
ВИДЕО | Даже соотечественники не рады победе? Двукратную победительницу „Евровидения“ Loreen в Стокгольме ждал холодный прием
ФОТО: | Scanpix
Выигравшая „Евровидение“ уже во второй раз шведская певица Лорин во вторник в Стокгольме выступила со своей песней-хитом „Tattoo“, которая заняла в конкурсе в этом году первое место. Однако если посмотреть видео с выступления, то поведение публики вызывает вопросы - народ будто бы вообще не в восторге от Лорин и даже не подпевает ее песне. Одним словом, холодный прием.
В популярном стокгольмском парке Кунгстрэдгорден собралось много народу, но публика равнодушно наблюдала за происходящим на сцене, будто бы им все равно. Сама же Лорин при этом выступает эмоционально и горячо.
Поэтому пользователей крайне озадачило поведение публики. Неужели шведы тоже не рады победе певицы? Быть может, они болели за Финляндию.