Певица Манижа объявила о беременности

„У кого самый большой животик? Кто тут у нас мамочка самым с большим орехом?“, — пишет она.

Это видео снято не столько для поклонников, сколько для будущего ребенка, ведь над производством ролика трудилась вся семья и близкие друзья.

„Концепт твоей мамы Манижи, папы Ладо, бабушки Надин Усмановой и твоих дорогих друзей“, — рассказывает она будущему сыну или дочке.

То, что артистка предпочитала хранить в тайне свою беременность, неудивительно. Будущего мужа она тоже долго прятала от глаз поклонников.

„Я убедилась, что личную жизнь надо прятать. Люди порой так любят все перевирать и переворачивать. Это наше обоюдное согласие, что мы не хотим раскрывать нашу личную жизнь“, — рассказывала певица незадолго до свадьбы.

Мужем артистки стал режиссер и клипмейкер Ладо Кватания. Где познакомилась пара — неизвестно. Но Ладо является не последним человеком, оказавшим влияние на творческое развитие Манижи. Именно Кватания снял нашумевший в 2019-м клип „Мама“. Возможно, тогда и зародились чувства между будущими супругами.



Они тихо наслаждались счастьем, а в прессе активно обсуждалось, что Кватания бросил Манижу и встречается с Аглаей Тарасовой. Но слухи оказались всего лишь слухами. В 2021 году певица сказала „Да“ любимому и спустя год они стали мужем и женой.

Свадебная церемония состоялась на Николиной горе в Подмосковье. Прошла она скромно: пара даже в самый радостный момент своей жизни не стала привлекать к себе внимание.

Поклонники уже поздравляют пару с грядущим пополнением. А одной из первых на радостное событие отреагировала Ксения Собчак. Она отметила, что получился „просто невероятно офигенный клип“.