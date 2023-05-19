И снова французская музыка, теперь - в Пярну

Концерт пройдет с небольшими изменениями. Но остается главное - вокальные шедевры, родившиеся во Франции во 2ой половине 19 века - в период самого расцвета французской культуры. Именно тогда появились хиты мирового искусства - оперы „Кармен“, „Самсон и Далила“, „Ромео и Джульетта“, „Лакме“, романсы Дебюсси, Форе. Кто не слышал этих имен?

Вечер французской романтики пройдет уже очень скоро - 28 мая в 17 часов в актовом зале Ратуши Пярну. Арии, дуэты и романсы исполнят известные своей публике своим характерным тембром меццо-сопрано Женя Овсепян и сопрано Елена Бебех. Музыка прозвучит в сопровождении замечательного пианиста-репетитора театра Эстонии и старшего лектора оперной студии и концертмейстерского искусства Академии театра и музыки - Аве Вагнер. Ее тонкое знание французского стиля и виртуозное владение инструментом важны для создания единого настроения, симбиоза между певцом и пианистом.

Благодаря ведущему - Эдуарду Тее - публика узнает интересные подробности создания некоторых произведений. Он расскажет и о том, как деятели этого периода повлияли на современные хиты нашего времени.

Билеты на Вечер французской романтики уже в продаже на сайте: https://www.piletitasku.ee/et/event/2513