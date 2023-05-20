Гнилые зубы Джонни Деппа на Каннском фестивале вызвали у фанатов отвращение

Так, поклонники отметили, что на кадрах видны желтые зубы звезды, который явно забыл про визиты к стоматологу и зубную щетку.

Как писа л Topnews, возвращение актера на экран было встречено 7-минутными овациями зала.

Депп едва не прослезился, когда увидел реакцию публики на его работу в ленте о короле Франции, которая стала первой за последние два года ролью.

Главная роль в фильме „Жанна Дюбарри“, которой открылся Каннский фестиваль, стала моментом, с которого может начаться возвращение его доброго имени.

Напомним, судебный процесс с экс-супругой актрисой Эмбер Хёрд сказался на карьере актера, которого на фоне скандала не хотели приглашать крупнейшие студии Голливуда в свои проекты.

И только после благоприятного для Деппа приговора суда его дела снова пошли в гору.