Женщины, готовьтесь! В Таллинн приедет самое горячее эротическое мужское шоу из Германии - The SIXX PAXX!(2)
26 ноября на сцене концертного дома Alexela самое горячее и супер- откровенное мужское шоу из Германии - The SIXX PAXX!!!
The SIXX PAXX – мужское эротическое шоу, от которого захватывает дух, фантазии и воображение вызывают учащенное сердцебиение и сумасшедшие эмоции! Мощные декорации, потрясающие спецэффекты, откровенные танцы до мурашек по коже!
The Sixx Paxx — это гарантия незабываемых ощущений и чувств! Каждый номер сочетает в себе качественную хореографию, артистизм, мощную энергетику и сладостную сексуальность. Страстные танцы, акробатические номера, тесный контакт со зрителями, разожгут воображение не на шутку!
Строгие полицейские, брутальные строители, крутые байкеры, мускулистые ковбои — это всё они, парни из SIXX PAXX. В этот вечер самые сокровенные фантазии станут реальностью! Не пропустите единственное шоу в Таллинне!
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