Женщины, готовьтесь! В Таллинн приезжает самое горячее эротическое мужское шоу из Германии - The SIXX PAXX!

The Sixx Paxx — это гарантия незабываемых ощущений и чувств! Каждый номер сочетает в себе качественную хореографию, артистизм, мощную энергетику и сладостную сексуальность. Страстные танцы, акробатические номера, тесный контакт со зрителями, разожгут воображение не на шутку!