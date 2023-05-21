„Отек и свет от окна“: Анастасия Костенко оправдывается за асимметрию сделанной груди

Операция прошла в Дубае. По словам Костенко, она вполне довольна результатом, который можно будет оценить после полного исчезновения отеков. Правда, некоторые пользователи Сети считают, что Анастасии сделали неудачную пластику, ведь, судя по последним снимкам, одна молочная железа кажется больше другой.

„Видно, что „вишенки“ разного размера. Анастасия, собираетесь переделывать бюст?!“; „Может, отек дает такой эффект, но груди разного размера!“; „Одна больше другой — это заметно невооруженным глазом“, — отмечают некоторые подписчики.



Костенко уже оправдалась по этому поводу, отметив, что с бюстом все хорошо, а причиной асимметрии стал… неправильный свет на кадрах.

„Много довольных пациенток я знаю лично и сама убедилась, что мне очень повезло попасть к такому профессионалу. Еще я обращаю внимание на знаки, и все было в пользу моей хотелки. Все мои близкие поддержали меня, хотя я и без них, да простят меня мои родные, пошла бы на это. Я нисколько не жалею. Все получилось очень красиво. Тогда интересно сыграл отек и свет от окна. Кажется, что они разной формы, но нет. Все симметрично и очень красиво. Сегодня снова любовалась и мечтала снять компрессионку“, — поделилась 29-летняя избранница Тарасова.

По словам Насти, пластика обошлась ей примерно в два миллиона рублей, но публика уверена — Костенко сделали скидку за рекламу в соцсети. Также некоторые пользователи считают, что многодетная мать легла под нож хирурга из-за Дмитрия Тарасова, который в свое время просил Ольгу Бузову сделать подобную операцию.

„Конечно, логично думать, что был комплекс, непринятие, муж заставил (вообще мимо). Мне пришло в голову это спонтанно. Я не была недовольна собой, наоборот, испытывала благодарность телу за проделанную работу. Оно достойно справилось с беременностями и приняло былую форму. Впервые я задумалась, когда знакомая сделала грудь и с гордостью подчеркивала ее красивыми вырезами на одежде“, — рассказала Анастасия.