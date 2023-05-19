38-летнюю порноактрису нашли мертвой в питерском отеле: она была на пятом месяце беременности

В одной из гостиниц Санкт-Петербурга — „Вертикаль“ на Большом Сампсониевском проспекте — 19 мая обнаружили тело женщины со множеством ножевых ранений. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, ей оказалась 38-летняя актриса фильмов для взрослых Екатерина Андреева, известная под псевдонимом Amy Days. В номере на седьмом этаже Екатерина находилась не одна, а вместе со своим 30-летним партнером Дмитрием Г.

По предварительным данным, его нашли лежащим на асфальте под окнами здания. Врачи диагностировали ему перелом нескольких позвонков и конечностей, а также обнаружили резаную рану на теле. Мужчина оперативно был доставлен в больницу в шоковом состоянии — сейчас за его жизнь борются врачи. У дверей его палаты выставили пост охраны. Как рассказал друг актрисы, у Дмитрия были проблемы с алкоголем и наркотиками, он нигде не работал.

Актриса ранее была судима по статьям „Присвоение или растрата“, за что получила два года условно. Кроме того, ее обвиняли в покупке и распространении запрещенных веществ. То, что произошло в номере, еще предстоит выяснить правоохранительным органам.

Как стало известно Телеграм-каналу „Mash на Мойке“, Андреева находилась на пятом месяце беременности. Судя по соцсетям, у актрисы также уже есть ребенок. Кроме того, рядом с телом актрисы полицейские обнаружили предсмертную записку. В ней она попрощалась с родными и близкими и попросила у них прощения. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.