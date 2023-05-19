ФОТО | На концерт итальянской группы Måneskin собралась масса народа

Первый мировой тур группы под названием „Loud Kids“ полностью распродан, таллиннский концерт начинается в 20.00 и закончится ориентировочно в 22 часа.

Самые заядлые фанаты группы провели рядом с Unibet Arena уже две ночи, мы о них рассказывали.

Официальное афтепати состоится после концерта в Helitehas, где выступят Карл Киллинг и Coldfire, а также Samoginson. Не исключено, что и сама итальянская группа присоединится к вечеринке.

Группа как коллектив уличных музыкантов была создана в 2016 году, когда ребята (Дамиано Давид, Виктория Де Анджелис, Томас Раджи и Итан Торкио), были студентами римского лицея имени Джона Ф. Кеннеди. Название было выбрано незадолго до регистрации на местном музыкальном конкурсе для начинающих групп. Участники попросили Викторию (наполовину датчанку) привести несколько датских слов, надеясь, что хотя бы одно из них сможет подойти. Было решено назвать группу Måneskin («лунный свет“),

Творчество Måneskin относятся к таким жанрам, как поп-рок, альтернативный рок, глэм-рок и хард-рок.