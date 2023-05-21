„На чемоданах“ . Белорусский стендап пройдет в Таллинне

Мини-тур носит название „На чемоданах“ не просто так: ведь жизнь самих комиков и тысяч других белорусов последние годы – „на чемоданах“. На концертах через призму юмора комики Pan Standup расскажут свои новые истории и смешные эпизоды из жизни в эмиграции. И, конечно, гостей ждет музыкальная импровизация Димы Савьяна, который сделает из самых серьезных и сложных тем источник заливистого смеха.