„На чемоданах“ . Белорусский стендап пройдет в Таллинне
В рамках мини-тура по странам Балтии „На чемоданах“ 29 мая в Таллинне выступят 3 стендап-комика объединения Pan Standup: Макс Коновал, Дима Нарышкин и Дима Савьян.
Мини-тур носит название „На чемоданах“ не просто так: ведь жизнь самих комиков и тысяч других белорусов последние годы – „на чемоданах“. На концертах через призму юмора комики Pan Standup расскажут свои новые истории и смешные эпизоды из жизни в эмиграции. И, конечно, гостей ждет музыкальная импровизация Димы Савьяна, который сделает из самых серьезных и сложных тем источник заливистого смеха.
Комики:
🎤 Максим Коновал. Сценарист, стендап-комик. Неоднократный победитель шоу „Рассмеши комика“, участник серии благотворительных концертов „Доброго вечора! Ми з України!“.
🎤 Дима Нарышкин. Профессиональный стендап-комик с более чем 10-летним стажем, бывший продюсер Минского стендап-клуба, основатель YouTube-канала „УСЕ СВАІ“.
🎤 Дима Савьян. Стендап-комик, музыкант и актер. В Pan Standup отвечает за музыкальную импровизацию. Участник телепередачи „Україна має талант“, благотворительных концертов „Доброго вечора! Ми з України!“.
📌29 мая (понедельник)
Двери в 19:30, начало в 20:00
📌Таллинн, театр-бар Heldeke!, Tööstuse 13
📌Билеты (25 евро) и подробности на сайте: https://fienta.com/ru/stendap-59617