22.05.2023, 08:39
ФОТО | Не хуже мировых звезд! Министр культуры Хейди Пурга появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр культуры Хейди Пурга находилась с визитом в Каннах, где она приняла участие в 76-м Каннском кинофестивале. В воскресенье министр поделилась в соцсетях фото, где позирует на красной дорожке фестиваля.
Пурга написала, что посетила вместе с эстонской делегацией премьеру фильма Мартина Скорсезе „Убийцы цветочной луны“. На красной ковровой дорожке на министре было белое платье от эстонского дизайнера Кетлин Бахманн.
Как пишет The Hollywood Reporter, премьеру нового фильма Скорсезе посетили также такие мировые звезды, как Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Ирина Шейк. Публика положительно отреагировала на фильм ион сорвал девятиминутную овацию.