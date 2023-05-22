В 46 лет умер муж Дианы Гурцкая

„20 мая скончался статс-секретарь — заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко. Петру Кучеренко стало плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича“, — сообщили в ведомстве.

„По запросу экипажа в аэропорт незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи. Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия. Медики сделали всё возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался“, — сообщил минздрав Ставрополья.

С 2005 года чиновник был женат на певице Диане Гурцкая. В июне 2007-го у супругов родился сын Константин.

Брат артистки Роберт Гурцкая попросил не беспокоить сестру расспросами о произошедшей трагедии. „Я вас умоляю! Сейчас не до журналистов!“ — ответил он на запрос.