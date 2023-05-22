Шоубиз
22.05.2023, 10:48

ФОТО | Кровавый протест в поддержку Украины на Каннском кинофестивале

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Protesteerija Cannes'i filmifestivalil
Protesteerija Cannes'i filmifestivalil
ФОТО: Daniel Cole | Scanpix

16–27 мая во Франции проходит Каннский кинофестиваль, на который собираются всемирно известные актеры, режиссеры любители кино, но также и протестующие.

В воскресенье вечером на премьере фильма Жюста Филиппо „Кислота“ на красный ковер вышла женщина в платье в цветах украинского флага. В один момент она подняла над головой какой-то предмет, оказавшейся капсулой с искусственной кровью. Затем женщина вылила кровь на себя. Охранники быстро отреагировали и увели женщину с красной дорожки.

Protesteerija Cannes'i filmifestivalil

Пока еще не ясно, почему акция протеста произошла именно на премьере этого фильма.

Protesteerija Cannes'i filmifestivalil

Это не первый раз, когда на красной дорожке Каннского кинофестиваля проходят акции протеста. В прошлом году одна женщина сбросила с себя платье и осталась практически голой с нарисованным на груди флагом Украине и надписью „Перестаньте нас насиловать!“.

Protesteerija Cannes'i filmifestivalil

Начиная с прошлого года фестиваль запретил участие делегациям из России и производителям кино, связанным с правительством РФ.

Protesteerija aastatagusel Cannes'i filmifestivalil

Источник: Daily Mail

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