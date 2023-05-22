ФОТО | Кровавый протест в поддержку Украины на Каннском кинофестивале

В воскресенье вечером на премьере фильма Жюста Филиппо „Кислота“ на красный ковер вышла женщина в платье в цветах украинского флага. В один момент она подняла над головой какой-то предмет, оказавшейся капсулой с искусственной кровью. Затем женщина вылила кровь на себя. Охранники быстро отреагировали и увели женщину с красной дорожки.

Пока еще не ясно, почему акция протеста произошла именно на премьере этого фильма.

Это не первый раз, когда на красной дорожке Каннского кинофестиваля проходят акции протеста. В прошлом году одна женщина сбросила с себя платье и осталась практически голой с нарисованным на груди флагом Украине и надписью „Перестаньте нас насиловать!“.

Начиная с прошлого года фестиваль запретил участие делегациям из России и производителям кино, связанным с правительством РФ.

Источник: Daily Mail