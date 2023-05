Двукратная победительница „Евровидения“ Loreen осенью выступит в Таллинне

Прорыв Loreen в шведском музыкальном пространстве произошел в 2011 году, когда она приняла участие в конкурсе Melodifestivalen. Там ее песня „My Heart Is Refusing Me“ имела большой успех и вошла в первую десятку шведских музыкальных чартов. Следующие хиты „Crying Out Your Name“ (2012) и „Statements“ (2017) только усиливали ее позиции как выдающейся артистки.