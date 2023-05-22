Двукратная победительница „Евровидения“ Loreen осенью выступит в Таллинне

Loreen, настоящее имя которой Лорине Зинеб Нора Талхауи, стала известной после победы на песенном конкурсе „Евровидение“ в 2012 году, исполнив свой победный гимн „Euphoria“, с которым быстро взлетела на верхние строчки всех хит-парадов Европы. Но всего несколько дней назад Loreen вошла в историю, одержав победу на Евровидении во второй раз – теперь со своей чарующей песней „Tattoo“. Loreen стала первой женщиной и вторым человеком вообще, кому удавалось достигнуть такого успеха.

Музыкальный путь Loreen начался в 2004 году с участия в конкурсе „Швеция ищет суперзвезду“, где она заняла четвертое место. Вскоре в сотрудничестве с коллективом Rob'n'Raz артистка выпустила свой дебютный сингл „The Snake“ и начала работу на телевидении. Loreen смогла доказать, что она разносторонне талантлива: за кулисами она была продюсером и режиссером различных шведских реалити-шоу.

Прорыв Loreen в шведском музыкальном пространстве произошел в 2011 году, когда она приняла участие в конкурсе Melodifestivalen. Там ее песня „My Heart Is Refusing Me“ имела большой успех и вошла в первую десятку шведских музыкальных чартов. Следующие хиты „Crying Out Your Name“ (2012) и „Statements“ (2017) только усиливали ее позиции как выдающейся артистки.

Loreen является страстной активисткой и старается изменить мир к лучшему для всех. Она поддерживает различные благотворительные организации, занимающиеся образованием и правами человека, в том числе она уже долгое время связана со шведской гуманитарной миссией в Афганистане.

Эстонских фанатов Loreen ждет незабываемый вечер в сопровождении ее гипнотизирующего вокала. На концерте прозвучат любимые песни артистки, а также Loreen обещает подарить публике захватывающее живое выступление с ее культовыми хитами и композициями, которые принесли ей две победы на Евровидении. Конечно же, среди них будет и последний хит „Tattoo“.

Продажа билетов на концерт Loreen в Таллинне для членов клуба Live Nation начнется в 11:00 часов 25 мая в интернет-магазине и пунктах продажи Piletilevi, в свободную продажу билеты поступят в 10:00 часов 26 мая.