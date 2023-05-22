Два года без секса: Ольга Бузова откровенничает о личном

Ольга Бузова всегда откровенна с поклонниками — и на этот раз она решила раскрыть личные тайны. Певица рассказала о том, что у нее давно не было отношений с мужчинами: она находится в поиске любви, но встретить „того самого“ ей никак не удается.

Но сейчас сердце Ольги свободно. Более того, даже секса у нее не было уже пару лет. „Был последний раз в 2021-м году. Для меня секс — не главное. Главное — любовь. Все мои мужчины знали, что я очень верная и преданная. Мне это необязательно. Напряжение сбрасываю в боксе, спорте, на концертах“, — призналась знаменитость в „Шоу Воли“ на ТНТ.

Есть ли в жизни Бузовой яркие чувства? Девушка утверждает, что подпитывается положительными эмоциями от общения с друзьями, близкими и командой. Но на вопрос о том, влюблена ли она, Ольга отвечает отрицательно: „Любви — нет. Причина? Боятся, может. Власть мою. Одна я уже два года и три месяца“.

А еще Оля честно призналась, что портрета идеального мужчины для нее просто не существует. „Я столько говорила про качества, которыми мужчина должен обладать, но любовь не объяснить. Мне не нужна половина, мне нужен целый человек“, — говорит Бузова.

И все-таки некоторыми качествами, которыми должен отличаться потенциальный избранник она поделилась. Конечно же, мужчина должен быть свободен и не иметь штампа в паспорте. Слишком высоких требований Бузова не предъявляет: „Должен любить женщин, работать, обладать чувством юмора. Но зарабатывать больше меня — невозможно. Для меня мужчина — это главное. Я с мужчиной — другая. Спокойная, покорная, послушная“.

У самой Оли с самооценкой проблем нет — себя она скромно называет „идеальной женщиной“. И не отрицает, что хочет завести ребенка и иметь счастливую семью. „Просто так получается в жизни, что не происходит этого. Поэтому я уже спокойно к этому отношусь. Но я знаю, у меня будут дети. Всему свое время“, — не отчаивается звезда.