ПРЕМЬЕРА КЛИПА | Анне Вески сняла видео в память о покойном муже
Анне Веск (67) выпустила душевный клип на песню „Kurblik maantee“ (Печальное шоссе), который она посвятила своему мужу - скончавшемуся год назад Бенно Бельчикову. Вместе с этим видео сбылась и большая мечта Анне - еще никогда раньше в клипах на ее песню не использовалась анимация.
В анимационном клипе маленькая девочка, похожая на Анне Вески движется за своей звездой. По пути она встречает бабочку, которая ее сопровождает. В конце клипа бабочка летит в сторону моря, а стоящая на берегу девочка роняет слезу.
Прах своего покойного мужа Анне Вески развеяла над морем прошлым летом в его день рождения, 12 июня.
„Мы все движемся за свой звездой и по пути встречаем множество разных людей. Везет тем, кто в подходящие момент находят себе подходящую пару. Мне с этим повезло“, - говорит Анне. „Но жизнь - это жизнь. Они идет дальше даже тогда, когда дорогой человек нас покидает“.