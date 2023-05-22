ПРЕМЬЕРА КЛИПА | Анне Вески сняла видео в память о покойном муже

В анимационном клипе маленькая девочка, похожая на Анне Вески движется за своей звездой. По пути она встречает бабочку, которая ее сопровождает. В конце клипа бабочка летит в сторону моря, а стоящая на берегу девочка роняет слезу.

„Мы все движемся за свой звездой и по пути встречаем множество разных людей. Везет тем, кто в подходящие момент находят себе подходящую пару. Мне с этим повезло“, - говорит Анне. „Но жизнь - это жизнь. Они идет дальше даже тогда, когда дорогой человек нас покидает“.