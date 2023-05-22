ФОТО | Турне Måneskin завершилось в Таллинне. Группа поблагодарила эстонскую публику, а солист решил отметить это голышом

Måneskin поблагодарили эстонскую публику в соцсетях: „Спустя 32 концерта, три месяца и 24 города наше европейское турне „Loud Kids“ подошло к концу. Спасибо, Таллинн, что были лучшей возможной публикой для финала турне“.

В честь этого гитарист группы Томас Раджи написал на спине „19.05.23 Таллинн. Последнее шоу!!!“ (листайте карусель поста, чтобы увидеть).

А вот солист Дамиано Давид по прибытии домой в Италию решил отметить завершение турне по-своему.В Instagram он выложил фото, где он на кровати совершенно голый, а причинное место прикрывает черное сердечко.

„Турне закончилось, а это значит что я целыми днями буду голышом курить траву“, - подписал он.