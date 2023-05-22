ВИДЕО | „Раша гудбай“ и „Путин, чтоб ты сдох!“ На концерте в Таллинне Сердючка не стеснялась в выражениях(11)
Концерт Верки Сердючки в Таллинне отгремел так, что в сети до сих пор разгуливают видео, где Андрей Данилко не стесняется в выражениях и скандирует „Путин, чтоб ты сдох!“ Некоторые комментаторы считают, что желать человеку смерти - это слишком, прошедшие или понимающие ужасы войны, конечно, напротив поддерживают артиста.
Также Верка Сердючка теперь вместо Lasha Tumbai поет „Раша Гудбай“.
Она также подчеркнула, что ей не разрешили спеть Russia goodbye в финале „Евровидения-2023“ и попросили повторить текст, который был в 2007 году. Однако на сольнике в Эстонии Верка Сердючка не только вспомнила Россию, но и послала ее треком „Геть з України, москаль некрасівий“.
„Между нами, я очень хотела спеть в этом маленьком кусочке Russia goodbye, где я бежала как собака отвязанная. Не позволили сказать то, что хочу. Но на своем сольном концерте, я буду петь то, что пожелаю“, – добавила артистка.
В перерыве между песнями с юмором прокомментировал недавний свой конфуз, который случился на сцене конкурса „Евровидение-2023“. Тогда у лихо плясавшего артиста внезапно с ноги слетела туфля. Данилко пошутил, что коллеги сразу начали ее в шутку называть: „Верка – ПВО“.
Были ли вы на концерте, как вам?