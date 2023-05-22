ВИДЕО | „Раша гудбай“ и „Путин, чтоб ты сдох!“ На концерте в Таллинне Сердючка не стеснялась в выражениях

Также Верка Сердючка теперь вместо Lasha Tumbai поет „Раша Гудбай“.

Она также подчеркнула, что ей не разрешили спеть Russia goodbye в финале „Евровидения-2023“ и попросили повторить текст, который был в 2007 году. Однако на сольнике в Эстонии Верка Сердючка не только вспомнила Россию, но и послала ее треком „Геть з України, москаль некрасівий“.

„Между нами, я очень хотела спеть в этом маленьком кусочке Russia goodbye, где я бежала как собака отвязанная. Не позволили сказать то, что хочу. Но на своем сольном концерте, я буду петь то, что пожелаю“, – добавила артистка.

В перерыве между песнями с юмором прокомментировал недавний свой конфуз, который случился на сцене конкурса „Евровидение-2023“. Тогда у лихо плясавшего артиста внезапно с ноги слетела туфля. Данилко пошутил, что коллеги сразу начали ее в шутку называть: „Верка – ПВО“.

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