Будьте готовы! Зимой титаны тяжелого металла Fear Factory дадут концерт в Таллинне
15 декабря этого года легендарные исполины тяжелого металла Fear Factory дадут свой долгожданный концерт в Таллинне. Мероприятие будет проходить в павильоне Helitehas, и артисты обещают незабываемый вечер с невероятной энергетикой. Специальные гости концерта – Butcher Babies (Лос-Анджелес), на разогреве IGNEA (Украина), и ожидается еще один исполнитель для разогрева.
Fear Factory называют дисфункциональными мастерами индастриал-метала. Они известны своими ураганными концертами и мощным звуком, привлекающими фанатов по всему миру. Их впечатляющая дискография содержит целый ряд успешных альбомов, доказывающих, что им не чуждо раздвигать границы и создавать новые жанры. После недавнего успешного турне по Северной и Латинской Америке вместе с новым вокалистом Мило Сильвестро из Рима и барабанщиком Питом Вебером (Havok) коллектив сейчас сильнее, чем когда-либо прежде, и готов выступить на 44 сценах по всей Европе, включая Таллинн.
Карьера группы длится уже более 30 лет – за эти годы Fear Factory выпустили не один успешный альбом, закрепив свою лидерскую позицию среди групп, исполняющих металл. Звучание Fear Factory, барабаны с индустриальным оттенком, обилие
электронных звуков и потрясающая смесь крика и пения стали визитной карточкой тяжелой музыки. По своим масштабам пластинки Fear Factory кинематографичны – они создают звуковые ландшафты, отображающие дистопическое постапокалиптическое будущее, известное нам по фантастической литературе и фильмам, от Рэя Брэдбери до „Бегущего по лезвию“.
Готовясь к концерту, вы уже можете послушать новый сингл „Depraved Mind Murder“ с будущего альбома „RE-INDUSTRIALIZED“. Песня демонстрирует их неодолимую силу и дает представление об интенсивности, которая ждет нас на концерте.
Fear Factory – „Depraved Mind Murder“ https://www.youtube.com/watch?v=JRLvrcDjBMU
„RE-INDUSTRIALIZED“ выводит альбом „The Industrialist“ (2012), снискавший в свое время одобрение критиков, на новый уровень, и определенную роль в этом сыграл знаменитый Грег Рейли и его великолепные аранжировки. Очарование мрачных мелодий сливается с зажигательными ритмами, дополненными шестью не менее интересными бонус-треками. „RE-INDUSTRIALIZED“ выйдет в свет 23 июня, и это будет захватывающий и незабываемый опыт для любителей металла. Fear Factory обещают, что новый альбом переведет их творчество в новое измерение.
Fear Factory – „Replica“ https://www.youtube.com/watch?v=7RJsRQOneMY
Зрители, которые придут на концерт в Таллинне, должны быть готовы к мощному выбросу адреналина. В шоу войдут как легендарные хиты группы, так и песни с их нового альбома. Fear Factory всегда предлагают публике незабываемый живой звук – на утро после концерта ваша шея будет приятно побаливать от хедбэнгинга и мошпита!
В качестве специального гостя на таллиннском концерте Fear Factory выступит группа Butcher Babies из Лос-Анджелеса. Творчество Butcher Babies – это своеобразная смесь хэви-метал, грув-метал и трэш-метал. Butcher Babies можно считать ветеранами металла – своими живыми выступлениями и взрывной энергетикой они крушат мировые сцены уже почти 15 лет. На творчество этого коллектива оказали влияние такие исполнители, как Pantera и Мэрилин Мэнсон, но именно Уэнди Орлин Уильямс из Plasmatics они считают своей крестной матерью. Бунтарский дух Уэнди настолько вдохновил артисток, что они даже назвали свою группу в честь песни „Butcher Babies“ группы Plasmatics. Кроме этого, Butcher Babies черпают вдохновение в фильмах ужасов (например, „Техасская резня бензопилой“), которые еще больше усиливают мрачную и интенсивную атмосферу их песен.
Butcher Babies - „Monster’s Ball“ https://www.youtube.com/watch?v=HWLr2WVhIp8
Разнообразия в таллиннский концерт внесет украинская восходящая звезда мелодического металла IGNEA, которая также выступит на разогреве у хедлайнера мероприятия. IGNEA быстро добились признания благодаря своему невероятному таланту и мощным выступлениям. Они смешивают тяжелые риффы и эпическую лирику с элементами симфонии, электроники и мультикультурного фолка, их песни „Jinnslammer“, „Alga“ и „Disenchantment“ набрали на YouTube немало просмотров.
IGNEA - „Jinnslammer“ https://www.youtube.com/watch?v=ZF_qqeXzM4g
Недавно коллектив удостоился награды на церемонии Best Ukrainan Metal Acts Award. Несмотря на жестокую войну, разрушающую их родину, IGNEA призывают фанатов вместе преодолевать выбранный ими музыкальный путь и своим свежим кинематографическим альбомом „Dreams of Lands Unseen“ переносят нас в новые миры.
Билеты в Piletilevi.