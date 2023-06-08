Будьте готовы! Зимой титаны тяжелого металла Fear Factory дадут концерт в Таллинне

„RE-INDUSTRIALIZED“ выводит альбом „The Industrialist“ (2012), снискавший в свое время одобрение критиков, на новый уровень, и определенную роль в этом сыграл знаменитый Грег Рейли и его великолепные аранжировки. Очарование мрачных мелодий сливается с зажигательными ритмами, дополненными шестью не менее интересными бонус-треками. „RE-INDUSTRIALIZED“ выйдет в свет 23 июня, и это будет захватывающий и незабываемый опыт для любителей металла. Fear Factory обещают, что новый альбом переведет их творчество в новое измерение.

Готовясь к концерту, вы уже можете послушать новый сингл „Depraved Mind Murder“ с будущего альбома „RE-INDUSTRIALIZED“. Песня демонстрирует их неодолимую силу и дает представление об интенсивности, которая ждет нас на концерте.

электронных звуков и потрясающая смесь крика и пения стали визитной карточкой тяжелой музыки. По своим масштабам пластинки Fear Factory кинематографичны – они создают звуковые ландшафты, отображающие дистопическое постапокалиптическое будущее, известное нам по фантастической литературе и фильмам, от Рэя Брэдбери до „Бегущего по лезвию“.

Карьера группы длится уже более 30 лет – за эти годы Fear Factory выпустили не один успешный альбом, закрепив свою лидерскую позицию среди групп, исполняющих металл. Звучание Fear Factory, барабаны с индустриальным оттенком, обилие

Fear Factory называют дисфункциональными мастерами индастриал-метала. Они известны своими ураганными концертами и мощным звуком, привлекающими фанатов по всему миру. Их впечатляющая дискография содержит целый ряд успешных альбомов, доказывающих, что им не чуждо раздвигать границы и создавать новые жанры. После недавнего успешного турне по Северной и Латинской Америке вместе с новым вокалистом Мило Сильвестро из Рима и барабанщиком Питом Вебером (Havok) коллектив сейчас сильнее, чем когда-либо прежде, и готов выступить на 44 сценах по всей Европе, включая Таллинн.

Зрители, которые придут на концерт в Таллинне, должны быть готовы к мощному выбросу адреналина. В шоу войдут как легендарные хиты группы, так и песни с их нового альбома. Fear Factory всегда предлагают публике незабываемый живой звук – на утро после концерта ваша шея будет приятно побаливать от хедбэнгинга и мошпита!

В качестве специального гостя на таллиннском концерте Fear Factory выступит группа Butcher Babies из Лос-Анджелеса. Творчество Butcher Babies – это своеобразная смесь хэви-метал, грув-метал и трэш-метал. Butcher Babies можно считать ветеранами металла – своими живыми выступлениями и взрывной энергетикой они крушат мировые сцены уже почти 15 лет. На творчество этого коллектива оказали влияние такие исполнители, как Pantera и Мэрилин Мэнсон, но именно Уэнди Орлин Уильямс из Plasmatics они считают своей крестной матерью. Бунтарский дух Уэнди настолько вдохновил артисток, что они даже назвали свою группу в честь песни „Butcher Babies“ группы Plasmatics. Кроме этого, Butcher Babies черпают вдохновение в фильмах ужасов (например, „Техасская резня бензопилой“), которые еще больше усиливают мрачную и интенсивную атмосферу их песен.

Butcher Babies - „Monster’s Ball“ https://www.youtube.com/watch?v=HWLr2WVhIp8

Разнообразия в таллиннский концерт внесет украинская восходящая звезда мелодического металла IGNEA, которая также выступит на разогреве у хедлайнера мероприятия. IGNEA быстро добились признания благодаря своему невероятному таланту и мощным выступлениям. Они смешивают тяжелые риффы и эпическую лирику с элементами симфонии, электроники и мультикультурного фолка, их песни „Jinnslammer“, „Alga“ и „Disenchantment“ набрали на YouTube немало просмотров.

Недавно коллектив удостоился награды на церемонии Best Ukrainan Metal Acts Award. Несмотря на жестокую войну, разрушающую их родину, IGNEA призывают фанатов вместе преодолевать выбранный ими музыкальный путь и своим свежим кинематографическим альбомом „Dreams of Lands Unseen“ переносят нас в новые миры.

Билеты в Piletilevi.