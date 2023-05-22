СМИ сообщают о госпитализации Галины Польских, дочь актрисы опровергает

Сейчас здоровье Галины Александровны вне опасности, но врачи настояли на проведении всестороннего обследования, ведь у актрисы есть хронические заболевания, ее состояние требует медицинской корректировки. Поэтому знаменитость останется под наблюдением медиков в отделении артериальной гипертензии.

Сама 83-летняя Польских как-то говорила, что старается следить за здоровьем. И, конечно же, родные заставляют ее регулярно проходить диспансеризацию, так как переживают за любимую маму и бабушку.

К слову, о родных. Дочь актрисы Галины Польских Мария Сурина опровергла сообщения о госпитализации матери: „Все в порядке, Галина Александровна дома. Слава богу, все хорошо. Она проходила обследование, только почему-то все пишут о какой-то госпитализации“.