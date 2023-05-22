Умер предполагаемый сын Алена Делона – фотограф Кристиан Аарон Булонье

Булонье нашла мертвым женщина, которая должна была присматривать за ним. Ее взяли под стражу из-за „неоказания помощи лицу, находящемуся в опасности“. Тело фотографа доставили в Институт судебной медицины Парижа для проведения экспертизы, которая установит причину смерти, сообщает Le Parisien.

У непризнанного сына знаменитого актера были проблемы со здоровьем. В последние годы он передвигался в инвалидном кресле. Правоохранители сообщили, что тело фотографа находилось в состоянии „глубокого разложения“, поскольку смерть наступила задолго до того, как его обнаружили.

Матерью Кристиана Аарона Булонье была актриса и модель Криста Пэффген, выступавшая под псевдонимом Нико. Она сотрудничала с Федерико Феллинни и Энди Уорхолом. Актриса утверждала, что отец ее сына - Ален Делон.

Сам звездный актер отрицал это, но его мать относилась к Булонье как к родному внуку. Кристиан дважды подавал в суд на установление отцовства, но оба раза решение было вынесено не в его пользу. Последний иск датирован 2019 годом.