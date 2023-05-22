Умерла актриса из фильма „Гостья из будущего“ Мария Стерникова

Стерникова скончалась у себя в квартире в Москве. Причина смерти неизвестна. В последние годы жизни артистка страдала болезнью Альцгеймера. У актрисы были серьезные проблемы с памятью. Периодически она уходила из дома и пропадала. За звездой ухаживали сиделки.

Стерникова родилась 18 мая 1944 года в Москве. После школы она поступила в Школу-студию МХАТ. Актриса училась вместе с Владимиром Меньшовым, Верой Алентовой, Андреем Мягковым, Валентиной Малявиной и Ириной Мирошниченко.

В 1965 году Стерникова дебютировала в кино в фильме „Мимо окон идут поезда“ Эдуарда Гаврилова. Широкую известность она получила после выхода картины Эльера Ишмухамедова „Нежность“. Также зрители ее помнят по роли медсестры Шурочки в ленте „Гостья из будущего“. Также она сыграл в фильмах „С любимым не расставайтесь“, „Горе от ума“, „Рано утром“ и других (всего в её фильмографии 15 ролей).

С 1975 по 2005 год актриса служила в Малом театре.

Вторым мужем Марии Стерниковой был актёр Валерий Носик. В браке родился сын, также ставший актёром — Александр Носик.