ФОТО | Грудь вот-вот выскочит из платья! Меган Фокс появилась на красной дорожке в крайне откровенном декольте

Из откровенного декольте Меган Фокс практически вырывалась наружу грудь, у нее был красный маникюр, длинные ресницы и губы цвета персика, пишет The Sun.

Однако больше всего фанатов шокировало не декольте актрисы, а то, что она появилась на публике с совершенно новым цветом волос - брюнетка превратилась в рыжую.