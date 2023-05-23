23.05.2023, 08:30
ФОТО | Грудь вот-вот выскочит из платья! Меган Фокс появилась на красной дорожке в крайне откровенном декольте(4)
ФОТО:
Меган Фокс на протяжении лет привлекала внимание фанатов сменой своего стиля. Пару дней назад актриса появилась на красной дорожке с полностью измененной внешностью.
Из откровенного декольте Меган Фокс практически вырывалась наружу грудь, у нее был красный маникюр, длинные ресницы и губы цвета персика, пишет The Sun.
Однако больше всего фанатов шокировало не декольте актрисы, а то, что она появилась на публике с совершенно новым цветом волос - брюнетка превратилась в рыжую.