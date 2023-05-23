Шоубиз
23.05.2023, 08:30

ФОТО | Грудь вот-вот выскочит из платья! Меган Фокс появилась на красной дорожке в крайне откровенном декольте

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Megan Fox
Megan Fox
ФОТО: RW/MPI/Capital Pictures

Меган Фокс на протяжении лет привлекала внимание фанатов сменой своего стиля. Пару дней назад актриса появилась на красной дорожке с полностью измененной внешностью.

Из откровенного декольте Меган Фокс практически вырывалась наружу грудь, у нее был красный маникюр, длинные ресницы и губы цвета персика, пишет The Sun.

Megan Fox

Однако больше всего фанатов шокировало не декольте актрисы, а то, что она появилась на публике с совершенно новым цветом волос - брюнетка превратилась в рыжую.

Megan Fox

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