ВИДЕО | Неужели действительно плагиат? Послушайте, как похоже звучат песни выигравшей „Евровидение“ Loreen, Мики Ньютон и группы ABBA

Эстноский музыкальный продюсер Аап-Ээрик Лай считает, что „Tattoo“ - практически до идеала отточенная поп-песня, и сделана именно так, как необходимо делать поп-песни. По его словам, каждая мелочь продумана и все, что добавлено в песню, находится там по определенной причине.

Продюсер добавил, что сейчас при создание музыки просто по-новому соединяют уже имеющиеся кусочки. Тем не менее, чаще всего такое „повторное использование“ не бывает настолько прямолинейным, подчеркивает он. Чаще всего заимствуют лишь общий стиль или атмосферу.

По словам Лая, в данном случае заимствованный кусочек - настолько легкая мелодия, что ее можно использовать для тренировки голоса, хоть для обучения игре на пианино. „До такого элементарного хода может додуматься кто угодно“, - констатировал он.

Плагиат сразу на 3 артистов?

Как пишет „Еврорадио“, первые подозрения во вторичности песни „Tattoo“ появились у интернет-пользователей еще после победы Loreen в шведском отборе: некоторые услышали в ней кусочек из „The Winner takes it all“ шведской же группы Abba.

Позже украинские пользователи сети обвинили Loreen в копировании отрывка песни украинской певицы Мики Ньютон: проигрыш „Tattoo“ очень похож на проигрыш из её песни „В плену“ 2005 года выхода.

Правда, дело в том, что сама Мика Ньютон (вернее, авторы её песни) брали эту мелодию из композиции „Flying Free“ каталонской группы Pont Aeri.

Магия интерполяции

Интерполяция — воспроизведение отрывка мелодии уже существующей композиции. В отличие от сэпмлирования, которое просто вставляет чужую запись, а не воссоздаёт отрывок ноту за нотой. Проще говоря, это небольшая цитата.

В случае с Loreen в проигрыше используется именно интерполяция группы Pont Aeri: 9 секунд из песни длиной в 183 секунды. Плагиатом такое (особенно учитывая, что это не сэмплирование) назвать нельзя.