23.05.2023, 10:30
ФОТО | Свободный мужчина! Практически уже бывший муж Санны Марин обнажился на камеру(1)
ФОТО: | EPA
Покидающая должность премьер-министра Санна Марин и ее муж Маркус Ряйккёнен 10 мая сообщили, что подают на развод. Несмотря на печальную новость о прекращении совместной жизни длинною в 19 лет, мужчина по-полной наслаждается жизнью холостяка.
Марин и Ряйккёнен поженились в 2020 году. Хотя их официальный союз продлился лишь три года, но пара была вместе целых 19 лет, так как они познакомились еще будучи студентами. У пары есть 5-летняя дочь Эмма.
Ранее издание Seiska писало, как в преддверии выборов Ряйккёнена заметили в ночном клубе в компании красотки-актрисы из Болливуда. После этого он уехал в Берлин и день выборов не был со своей женой.