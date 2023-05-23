23.05.2023, 09:33
Звезда сериала „Рим“ и фильмов Marvel Рэй Стивенсон скоропостижно скончался в 58 лет(1)
ФОТО: | imago images/STAR-MEDIA
Британский актер Рэй Стивенсон, снявшийся в сериале „Рим“ и фильмах про Тора от Marvel, „Король Артур“, „Адский бункер“, скоропостижно умер на съемках в Италии в возрасте 58 лет, сообщает La Reppublica.
Стивенсон попал в больницу два дня назад. Он почувствовал себя плохо во время съемок на острове Искья. 22 мая состояние актера ухудшилось, спасти его не удалось.
Актер начал сниматься в кино в 1993-м. За свою тридцатилетнюю карьеру он сыграл во множестве фильмов и сериалов, среди которых: „Король Артур“, „Рим“, „Декстер“, „Каратель: Территория войны“, „Тор“ и „RRR: Рядом ревет революция“.
Одной из грядущих ролей Стивенсона должен был стать Бэйлан Сколл — один из главных антагонистов в спиноффе „Звёздных войн“ „Асока“.