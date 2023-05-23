Кулинарный курс высшего класса меж тюремных стен: что можно посмотреть на Фестивале кулинарных фильмов?

„Если традиционно главными героями документальных фильмов о еде являются всемирно известные шеф-повара или рестораны, удостоенные звезд Мишлен, то „Кухня Колдуотера“ переносит зрителя в то место, в которое мы бы вряд ли захотели попасть в реальной жизни, - говорит соорганизатор фестиваля Хелен Салувеэр. – Тем не менее, шеф-повар Джимми Ли Хилл, который уже почти 35 лет проводит кулинарный курс в тюрьме, сумел создать своего рода „оазис для гурманов“, где заключенные могут приобретать новые навыки, находить вдохновляющие цели и искать искупления по-своему.“



„Кухня Колдуотера“ рассказывает о жизни Хилла и трёх его учеников – одному из которых грозит пожизненное заключение, другому – борьба с опиоидной зависимостью, а третий возвращается в город, где он когда-то торговал наркотиками, - о различных этапах жизни в тюрьме, возвращения к нормальной жизни и трудностях искупления, где еда является катализатором позитивных изменений.



Документальная лента „Кухня Колдуотера“ (Coldwater Kitchen, режиссеры Брайан Кауфман и Марк Курляндчик, США 2022) будет показана в рамках Фестиваля кулинарных фильмов в кинотеатре „Sõprus“ на большом экране во вторник, 23 мая, в 18:00. Показ пройдёт на английском языке. Билеты продаются онлайн и в кассах кинотеатра „Sõprus“.