Полный Звягинцев. Режиссер - про чудо своего воскрешения, мрачные пророчества, французскую жизнь и русскую ДНК

За последние годы жизнь Андрея Звягинцева в буквальном смысле описала сальто-мортале с почти нулевой вероятностью приземлиться на ноги. Летом 2021 года режиссер перенес тяжелейшие последствия ковида, провел полтора месяца в коме и почти год в постели. На пике кризиса его готовили к пересадке легких, но спасло чудо — работавший в германской клинике русский медик предложил испытать на нем экспериментальную терапию. Она сработала.

Пациент пошел на поправку, тем временем в состояние комы вошла его страна. Беспросвет в конце тоннеля, куда на всех парах несся поезд под названием Russia, Звягинцев откровенно предвидел. Все его фильмы — про это. На регулярные вопросы, почему он оставляет даже надежды на счастливый исход, угрюмо отвечал: надежды юношей питают. И добавлял для убедительности цитату из Френсиса Бэкона: „Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин“. Сор из избы выносить надо регулярно — просто из соображений гигиены. И вообще, врач сказал в морг.