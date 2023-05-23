Полный Звягинцев. Режиссер - про чудо своего воскрешения, мрачные пророчества, французскую жизнь и русскую ДНК
Накануне серии кинопоказов Андрея Звягинцева в Риге портал Delfi поговорил с самым титулованным современным российским режиссером о возвращении с того света после ковида, самоизгнание с воюющей родины в Париж, вероятности бульдозера против левиафана-государства, пропитавшей все нелюбви и неотменяемости русской ДНК, пишет Delfi.lv.
За последние годы жизнь Андрея Звягинцева в буквальном смысле описала сальто-мортале с почти нулевой вероятностью приземлиться на ноги. Летом 2021 года режиссер перенес тяжелейшие последствия ковида, провел полтора месяца в коме и почти год в постели. На пике кризиса его готовили к пересадке легких, но спасло чудо — работавший в германской клинике русский медик предложил испытать на нем экспериментальную терапию. Она сработала.