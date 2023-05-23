Культура
23.05.2023, 11:30

Полный Звягинцев. Режиссер - про чудо своего воскрешения, мрачные пророчества, французскую жизнь и русскую ДНК

 
FRANCE CANNES FILM FESTIVAL 2017
FRANCE CANNES FILM FESTIVAL 2017
ФОТО: GUILLAUME HORCAJUELO | Scanpix

Накануне серии кинопоказов Андрея Звягинцева в Риге портал Delfi поговорил с самым титулованным современным российским режиссером о возвращении с того света после ковида, самоизгнание с воюющей родины в Париж, вероятности бульдозера против левиафана-государства, пропитавшей все нелюбви и неотменяемости русской ДНК, пишет Delfi.lv.

За последние годы жизнь Андрея Звягинцева в буквальном смысле описала сальто-мортале с почти нулевой вероятностью приземлиться на ноги. Летом 2021 года режиссер перенес тяжелейшие последствия ковида, провел полтора месяца в коме и почти год в постели. На пике кризиса его готовили к пересадке легких, но спасло чудо — работавший в германской клинике русский медик предложил испытать на нем экспериментальную терапию. Она сработала.

Пациент пошел на поправку, тем временем в состояние комы вошла его страна. Беспросвет в конце тоннеля, куда на всех парах несся поезд под названием Russia, Звягинцев откровенно предвидел. Все его фильмы — про это. На регулярные вопросы, почему он оставляет даже надежды на счастливый исход, угрюмо отвечал: надежды юношей питают. И добавлял для убедительности цитату из Френсиса Бэкона: „Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин“. Сор из избы выносить надо регулярно — просто из соображений гигиены. И вообще, врач сказал в морг.

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