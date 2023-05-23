Дочь Даны Борисовой подверглась зверскому нападению

Борисова сообщила, что во время прогулки на Полину и их питомца Мишель напала незнакомая собака. В итоге девушку искусали. Ведущая вызывала скорую и полицию. Она объяснила, что позвонила в правоохранительные органы из-за правил службы спасения. На данный момент Полина находится в больнице. Звезда не знает, когда ее дочь выпишут.