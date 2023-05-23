Алексей Панин отреагировал на объявление его в розыск в России

„Кроме смеха у меня это ничего не вызывает, потому что, естественно, никакой терроризм я не оправдывал и не оправдываю. Я, естественно, с удовольствием приеду в Россию погостить, но после того, как снимут режим, который сейчас в России», — сказал он.

22 мая МВД объявило в розыск Алексея Панина. В начале мая против актера было возбуждено уголовное дело за „публичные призывы к осуществлению террористической деятельности“ после поста о теракте на Крымском мосту. После возбуждения дела силовики провели обыски по месту жительства Панина в России, хотя еще в 2020 году актер переехал в Испанию.

Панин живет в испанской Торревьехе и преподает на курсах по актерскому мастерству. Артист не жалуется на финансовые трудности, однако считает, что живет не так, как „должны жить звезды“. По его словам, во времена работы в России он мог в любой момент позволить себе новый автомобиль или недвижимость.