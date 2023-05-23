Максим Галкин ответил на клевету Татьяны Васильевой

„Она великая. Я редко говорю это слово. Она величайшая. Не будет такой, но она глупая. Чего она туда поперлась?“ — недоумевает Васильева.

Она допустила, что на это решение повлиял иноагент супруг Пугачевой. По мнению Васильевой, он давно хотел покинуть Россию и начало спецоперации стало лишь поводом. „Ведущий он великолепный. Он давно хотел уехать. Он пользовался страной. Зачем так говорить про нас? Это так дурновкусно“, — указала актриса.

Сам Галкин опроверг это предположение. Свою точку зрения Галкин аргументировал тем, что если бы так было в действительности, то он бы не стал вкладывать большие деньги в недвижимость в России. „Единственное, что может объяснить происходящее, это то, что артистка в конце видео говорит, что с памятью у нее в принципе плохо“, — резюмировал Галкин.