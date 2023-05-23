Шоубиз
23.05.2023, 16:00

Умерла любимая собачка Пэрис Хилтон

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Paris Hilton Joins Lawmakers On Capitol Hill To Introduce The Stop Institutional Child Abuse Act
Paris Hilton Joins Lawmakers On Capitol Hill To Introduce The Stop Institutional Child Abuse Act
ФОТО: ANNA MONEYMAKER | Getty Images via AFP

Актриса и модель Пэрис Хилтон сообщила в своем Instagram о смерти любимой собаки. К слову, прожила четвероногая подруга довольно долго.

„Сегодня мое сердце разрывается, когда я прощаюсь с моей драгоценной чихуахуа, Харадзюку. В течение невероятных 23 лет она наполняла мою жизнь такой любовью, преданностью и незабываемыми моментами“, — написала звезда в личном блоге. По словам Хилтон, для нее собака была не только питомцем, но и верным другом, и членом семьи.

„Она прожила долгую, красивую жизнь, окруженную любовью, до своего последнего вздоха. Словами не передать ту огромную боль, которую я испытываю прямо сейчас“, — поделилась своей печалью актриса.

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