23.05.2023, 16:00
Умерла любимая собачка Пэрис Хилтон(4)
ФОТО: | Getty Images via AFP
Актриса и модель Пэрис Хилтон сообщила в своем Instagram о смерти любимой собаки. К слову, прожила четвероногая подруга довольно долго.
„Сегодня мое сердце разрывается, когда я прощаюсь с моей драгоценной чихуахуа, Харадзюку. В течение невероятных 23 лет она наполняла мою жизнь такой любовью, преданностью и незабываемыми моментами“, — написала звезда в личном блоге. По словам Хилтон, для нее собака была не только питомцем, но и верным другом, и членом семьи.
„Она прожила долгую, красивую жизнь, окруженную любовью, до своего последнего вздоха. Словами не передать ту огромную боль, которую я испытываю прямо сейчас“, — поделилась своей печалью актриса.