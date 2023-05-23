Умерла любимая собачка Пэрис Хилтон

„Сегодня мое сердце разрывается, когда я прощаюсь с моей драгоценной чихуахуа, Харадзюку. В течение невероятных 23 лет она наполняла мою жизнь такой любовью, преданностью и незабываемыми моментами“, — написала звезда в личном блоге. По словам Хилтон, для нее собака была не только питомцем, но и верным другом, и членом семьи.