ВИДЕО | Рома — зверь! Роман Билык устроил потасовку в баре

По словам очевидцев, 45-летний музыкант, будучи в нетрезвом состоянии, сцепился с неким мужчиной, кидался стульями и выкрикивал ругательства. В это время Рому Зверя держали несколько человек, дабы не допустить драки. В Сеть попали кадры с участием исполнителя.

К слову, это не первый дебош, который устраивает лидер группы „ Звери “. В прошлом артист нередко попадал в скандальные истории. Некоторые из них чуть было не разрушили семью Романа. Об этом он писал в своей книге.

„Марина (жена певца) многое терпела. Бывало, мы ехали из тура, чувствовали, что не допили в поезде и вместе с Кириллом и Мартыновым, припирались к нам домой продолжать. И вот ситуация: Марина открывает дверь, вваливается эта пьяная шобла. Возлияние алкоголя, песни, споры, ругань, летящие из окна гитары. Я выбрасывал, зачем не скажу: пьяный был. Эта тяга к уничтожению, агрессия. Силушку, дурь надо во что-то выплеснуть. Плюс еще то, что мы известные: я звезда, идите в баню, если кому-то не нравится. Марина устала и в один прекрасный момент сказала: „Я уезжаю“. Она собиралась, но не успела. Я изменился…“ — откровенничал он.