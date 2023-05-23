Иван Ургант ответил на обвинения в спонсировании ВСУ(7)
Иван Ургант до сих пор не вернулся на Первый канал со своим вечерним шоу, хотя слухи об этом идут уже давно. Зато его имя нередко используется в весьма странных скандальных публикациях, — подмечает „СтарХит“.
Вчера в Сети появился список из 99 человек, который якобы спонсируют ВСУ. Туда вошли не только Тимати, Баста, Валерий Меладзе из шоу-бизнеса, но и многие другие известные персоны.
Список обсуждают многие и не могут понять, правдивый он или же все-таки авторы не до конца разобрались в ситуации. Но Иван Ургант уже успел прокомментировать эту информацию.
„К сожалению, я ничего не знаю. Я не верю никому, тем более Telegram-каналам. Это даже комментировать странно. Если я буду каждую ложь про себя комментировать, то у меня совсем не будет времени на что-то более важное в моей жизни, — не редкость серьёзно для себя ответил ведущий.
К слову, коллегу поддержал и Леонид Барац, один из участников „Квартета И“, известный своей гражданской позицией. Он назвал обвинения „бредом“.