ВИДЕО | Арнольд Шварценеггер приехал на танке в офис Netflix

На видео звезда „Терминатора“ подъезжает к офису стриминговой платформы на танке и объявляет себя новым „директором по экшену“ в Netflix. Шварценеггер в ироничной манере пообещал фанатам проектов онлайн-кинотеатра самые большие взрывы и самые зрелищные драки в предстоящих фильмах и сериалах.