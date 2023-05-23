Шоубиз
23.05.2023, 20:00

ВИДЕО | Арнольд Шварценеггер приехал на танке в офис Netflix

 
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ФОТО: Youtube

На YouTube-канале Netflix появился шуточный ролик с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

На видео звезда „Терминатора“ подъезжает к офису стриминговой платформы на танке и объявляет себя новым „директором по экшену“ в Netflix. Шварценеггер в ироничной манере пообещал фанатам проектов онлайн-кинотеатра самые большие взрывы и самые зрелищные драки в предстоящих фильмах и сериалах.

Он также анонсировал даты релиза грядущих проектов от Netflix, среди которых боевик с Крисом Хемсвортом, сериал о матери-киллере, блокбастер с самим Шварценеггером в главной роли и многие другие проекты.

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