23.05.2023, 20:00
ВИДЕО | Арнольд Шварценеггер приехал на танке в офис Netflix
ФОТО: Youtube
На YouTube-канале Netflix появился шуточный ролик с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
На видео звезда „Терминатора“ подъезжает к офису стриминговой платформы на танке и объявляет себя новым „директором по экшену“ в Netflix. Шварценеггер в ироничной манере пообещал фанатам проектов онлайн-кинотеатра самые большие взрывы и самые зрелищные драки в предстоящих фильмах и сериалах.
Он также анонсировал даты релиза грядущих проектов от Netflix, среди которых боевик с Крисом Хемсвортом, сериал о матери-киллере, блокбастер с самим Шварценеггером в главной роли и многие другие проекты.