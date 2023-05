Rumours of Fleetwood Mac дадут в Таллинне согревающий сердца трибьют-концерт

Известные своим эмоциональным исполнением Rumours of Fleetwood Mac не раз удостаивались одобрения критиков и меломанов. Об их концерте Sunday Times написала, что они способны потрясающе и невероятно точно имитировать первую в мире супергруппу. The Mail on Sunday заявила: „Они делают Fleetwood Mac лучше, чем сами Fleetwood Mac“. Концерты коллектива по всему миру посетило более 950 000 ярых фанатов Fleetwood Mac. На Youtube их ролики набрали уже более 97 000 000 просмотров. Rumours of Fleetwood Mac доказали всем преданным фанатам Fleetwood Mac, что они – первоклассный трибьют-бэнд.