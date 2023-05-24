Rumours of Fleetwood Mac дадут в Таллинне согревающий сердца трибьют-концерт

Участникам Rumours of Fleetwood Mac удается великолепно передавать дух и сущность Fleetwood Mac. Их преданность деталям и непревзойденное художественное мастерство дают песням Fleetwood Mac новую жизнь, невероятный талант участников ансамбля позволяют фанатам снова и снова ощущать на себе магию самых известных хитов Fleetwood Mac, оживляя дорогие сердцу и создавая новые воспоминания.

Этот незаурядный трибьют получил одобрение от одного их основателей Fleetwood Mac Мика Флитвуда – это лучшее доказательство безупречного качества и аутентичности выступлений Rumours of Fleetwood Mac. При поддержке Мика Флитвуда этот трибьют-коллектив стал данью уважения самой авторитетной супергруппе, исполнявшей рок-н-ролл.

Созданный в 1967 году Fleetwood Mac стал одним из самых авторитетных рок-коллективов в истории. С годами состав коллектива неоднократно менялся, но бессменными его участникам были Мик Флитвуд и Джон Макви. Они также делили сцену с легендарными Кристин Макси, Линдси Бакингемом и Стиви Никс. Их своеобразное звучание сочетает в себе рок, поп и блюз, они создали такие нестареющие хиты, как „The Chain“, „Don`t Stop“ и „Gypsy“. В общей сложности ансамбль продал свыше 100 миллионов пластинок – музыка Fleetwood Mac по-прежнему очаровывает и вдохновляет все новые и новые поколения.

Известные своим эмоциональным исполнением Rumours of Fleetwood Mac не раз удостаивались одобрения критиков и меломанов. Об их концерте Sunday Times написала, что они способны потрясающе и невероятно точно имитировать первую в мире супергруппу. The Mail on Sunday заявила: „Они делают Fleetwood Mac лучше, чем сами Fleetwood Mac“. Концерты коллектива по всему миру посетило более 950 000 ярых фанатов Fleetwood Mac. На Youtube их ролики набрали уже более 97 000 000 просмотров. Rumours of Fleetwood Mac доказали всем преданным фанатам Fleetwood Mac, что они – первоклассный трибьют-бэнд.