ФОТО И ВИДЕО | „Одеться удобно и вооружиться средством от комаров“: Как подготовиться к походу на спектакль „Мавка. Песня леса“ в Музее под открытым небом?
Русский театр провел одну из последних репетиций перед премьерой спектакля по мотивам поэмы Леси Украинки „Мавка. Песня леса“, который покажут в Музее под открытым небом. RusDelfi пообщался с режиссером, хореографом, исполнительницей главной роли и сотрудницей музея, чтобы выяснить, что стоит ожидать от постановки и как подготовиться к походу на представление под открытым небом.
В этот четверг, 25-го мая, пройдет премьера спектакля Русского театра „Мавка. Песня леса“. На этот раз сказочную историю о соприкосновении мира лесных духов и людей покажут и расскажут в Музее под открытым небом.
Спектакль будет наполнен песнопениями, ритмическими заговорами и музыкой, органично вплетенными в ткань повествования, как звуки самой жизни древнего леса. Обитатели живой природы „НЕ-люди“, воспринимаемые ныне лишь как фольклорные персонажи, обретут плоть, характерную пластику, воплощать их в спектакле будут профессиональные акробаты и воздушные гимнасты цирковой студии Folie.
По словам режиссера из Израиля Михаила Краменко, сделать такой спектакль было настоящим вызовом. „Все элементы, которые мы используем в этом спектакле, нестандартны для любой театральной постановки, - рассказывает он. - В самом тексте Леси Украинки, который определен, как сказочная ферия, заложены все эти особенности движений, звуков, среды, которой невозможно выполнить в полном объеме в театральной коробке“.
По словам режиссера, каждый зритель, начиная с 12 лет, найдет то, что ему может понравится. „Это может быть визуальный ряд, музыкальный ряд, кто-то поймет драматургические ходы, но в результате, я думаю, все получат удовольствие“, - уверен он.
Сотрудница Музея под открытым небом предупреждает, что на спектакль стоит надеть удобную одежду и обувь, а также запастись средством от комаров. Также она приглашает всех зрителей прийти на час-два раньше, чтобы успеть погулять по территории музея.
“Вся территория нашего музея, размер которой составляет 72 гектара, открыта для посетителей музея и зрителей спектакля. Можно будет посетить все дома, которые являются частью экспозиции, колхозный дом, а также корчму, которая будет предлагать зрителям еду во время представления“, - приглашает женщина.
Больше информации о спектакле можно прочитать здесь.