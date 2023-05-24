ФОТО И ВИДЕО | „Одеться удобно и вооружиться средством от комаров“: Как подготовиться к походу на спектакль „Мавка. Песня леса“ в Музее под открытым небом?

По словам режиссера из Израиля Михаила Краменко, сделать такой спектакль было настоящим вызовом. „Все элементы, которые мы используем в этом спектакле, нестандартны для любой театральной постановки, - рассказывает он. - В самом тексте Леси Украинки, который определен, как сказочная ферия, заложены все эти особенности движений, звуков, среды, которой невозможно выполнить в полном объеме в театральной коробке“.



По словам режиссера, каждый зритель, начиная с 12 лет, найдет то, что ему может понравится. „Это может быть визуальный ряд, музыкальный ряд, кто-то поймет драматургические ходы, но в результате, я думаю, все получат удовольствие“, - уверен он.



Сотрудница Музея под открытым небом предупреждает, что на спектакль стоит надеть удобную одежду и обувь, а также запастись средством от комаров. Также она приглашает всех зрителей прийти на час-два раньше, чтобы успеть погулять по территории музея.



“Вся территория нашего музея, размер которой составляет 72 гектара, открыта для посетителей музея и зрителей спектакля. Можно будет посетить все дома, которые являются частью экспозиции, колхозный дом, а также корчму, которая будет предлагать зрителям еду во время представления“, - приглашает женщина.



Больше информации о спектакле можно прочитать здесь.