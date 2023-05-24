Кино
24.05.2023, 10:25

Марион Котийяр рассказала о сексуальных домогательствах в Голливуде

 
Mondadori Lifestyle Collection - May 22, 2023
Mondadori Lifestyle Collection - May 22, 2023
ФОТО: Rocco Spaziani | ZUMAPRESS.com

Французская актриса Марион Котийяр в разговоре с Deadline высказалась на тему сексуальных домогательств в Голливуде.

На Каннском кинофестивале артистка представила фильм „Маленькая девочка в голубом“, посвященный домогательствам. Котийяр призналась, что ей близка эта тема. Она также рассказала, что ее мама и бабушка в свое время пострадали от домогательств.

„Многие женщины в этом мире испытали такие отношения с мужчинами. Моя мама и моя бабушка прошли путь через очень сложные отношения с мужчинами и сексуальные домогательства. Меня очень тронул этот проект, потому что это путь к исцелению“, — высказалась Котийяр.

Артистка отметила, что сама сталкивалась с такими мужчинам и попадала в такие ситуации, в которых „не должна была оказаться“. По мнению Котийяр, в современной киноиндустрии до сих пор работают „больные мужчины“, которые используют молодых актеров и актрис для удовлетворения своих сексуальных потребностей.

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