Марион Котийяр рассказала о сексуальных домогательствах в Голливуде

На Каннском кинофестивале артистка представила фильм „Маленькая девочка в голубом“, посвященный домогательствам. Котийяр призналась, что ей близка эта тема. Она также рассказала, что ее мама и бабушка в свое время пострадали от домогательств.

„Многие женщины в этом мире испытали такие отношения с мужчинами. Моя мама и моя бабушка прошли путь через очень сложные отношения с мужчинами и сексуальные домогательства. Меня очень тронул этот проект, потому что это путь к исцелению“, — высказалась Котийяр.

Артистка отметила, что сама сталкивалась с такими мужчинам и попадала в такие ситуации, в которых „не должна была оказаться“. По мнению Котийяр, в современной киноиндустрии до сих пор работают „больные мужчины“, которые используют молодых актеров и актрис для удовлетворения своих сексуальных потребностей.