Болезнь превратила в старуху: 35-летняя модель скончалась от анорексии

Болезнь прекратила цветущую девушку в старуху — Бауман была не в силах передвигаться самостоятельно, ее кожа покрылась глубокими морщинами, волосы поседели…

Пару лет назад вес Карины составлял около 30 килограммов. Тогда она уже не могла вести привычный образ жизни и все время находилась под наблюдением врачей.

Год назад Карина решила прекратить лечение в реабилитационной клинике, так как поняла, что оно уже не приносит пользы. Она предчувствовала скорый конец и оставила матери прощальное письмо.

„Мама, я тебя очень люблю… Ценю и уважаю как за хорошее, так и за плохое. И хочу в последний раз сказать тебе от всего сердца и с настоящей искренностью, что решила прекратить бороться с болезнью. Я больше не могу. Я прошла через много трудностей. И все еще прохожу путь лишений и эмоциональных переживаний. Я устала звонить, устала пытаться искать выход из ситуации, устала от разговоров и ворчания. Я думаю, что нам пора начать жить в мире и покое. Так будет лучше“, — откровенничала Бауман.

А вчера стало известно, что 35-летняя Карина Бауман скончалась. К этому моменту она весила всего 24 килограмма. Причиной трагедии стала анорексия. По девушке скорбят мама и пятеро братьев и сестер.

„У меня сердечный приступ, не знаю, выживу ли, врачи сказали, что стало хуже. У дочери очень сильная пневмония, ужасный системный сбой организма из-за физиологического состояния“, — делилась родительница Карины незадолго до ее кончины.

А такой была Карина (крайняя слева) почти 15 лет назад: