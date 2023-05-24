24.05.2023, 13:30
Бездомных выселяют из отеля в Лондоне из-за Бейонсе
ФОТО: | REUTERS
Десятки бездомных семей могут выселить из отеля Travelodge в Лондоне из-за концерта американской певицы Beyonce. Об этом сообщает The Guardian.
Жилье, предоставленное семьям ранее, потребовалось для удовлетворения повышенного спроса на гостиницы. Семьи разместят в альтернативном временном жилье.
Сейчас около 100 номеров лондонского отеля забронированы местным городским советом для бездомных. В совете обещают сделать все возможное, чтобы найти для жильцов другое подходящее жилье.
В свою очередь, в отеле указывают на то, что размещение бездомных семей в отеле было временным решением на короткий срок, и предложили номера в других отелях этой сети.
Всего Бейонсе проведет пять концертов в Лондоне на стадионе „Тоттенхэм Хотспур“ с 29 мая по 4 июня.