В России нашли новых врагов — Scorpions и Пола Маккартни

В пример он привел группу Scorpions, переделавшую хит Wind of Change, вставив туда слово „Украина“, и Пола Маккартни, который на одном из концертов размахивал украинским флагом, а после отказался петь Back in the U.S.S.R. „Я думаю, это не просто глупость, потому что все это началось одновременно и наблюдается отработка этой повестки по одному сценарию. Мне кажется, здесь идет отработка определенной идеологии, поддержка информационной войны посредством звезд и публичных личностей, тем же Маккартни или Scorpions“, — сказал он.