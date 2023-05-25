В России нашли новых врагов — Scorpions и Пола Маккартни

В пример он привел группу Scorpions, переделавшую хит Wind of Change, вставив туда слово „Украина“, и Пола Маккартни, который на одном из концертов размахивал украинским флагом, а после отказался петь Back in the U.S.S.R. „Я думаю, это не просто глупость, потому что все это началось одновременно и наблюдается отработка этой повестки по одному сценарию. Мне кажется, здесь идет отработка определенной идеологии, поддержка информационной войны посредством звезд и публичных личностей, тем же Маккартни или Scorpions“, — сказал он.

Рудченко указал на то, что ранее в США артисты часто выступали в политических интересах тех или иных людей. „Им давали должности, та же Леди Гага получала государственную должность. Они однозначно являются инструментом информационной войны“, — заключил Рудченко.

Несколько зарубежных исполнителей решили отказаться от гастролей в России, перестали исполнять треки, связанные со страной, или исправили собственные композиции. Например, ранее Клаус Майне, лидер и вокалист Scorpions, упомянул в интервью Die Zeit главную причину, по которой они изменили текст своего хита Wind Of Change. Он заявил, что слова „романтизировали Россию“. Но надо помнить, что это была Россия 1991 года, Россия перемен, Россия, которая пыталась смотреть в будущее.