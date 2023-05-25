„Выгоним из тебя демонов!“ Боня снова публично поругалась с Собчак

Самым строгим критиком, конечно, выступает бывшая коллега по шоу „Дом-2“ Ксения Собчак . В своих соцсетях Ксения Анатольевна часто подшучивает над Боней. Виктория на критику реагирует спокойно: говорит, пока другие „курицы“ кудахчут, она рекламирует дорогие бриллианты на красной дорожке и „выгуливает“ платья известных дизайнеров.

„Ксюшку, как и остальных курочек, тригерит! А еще она разбирается в куриных попках, — с улыбкой заметила Боня. — Собчак, приезжай ко мне, выгоним из тебя всех демонов, обещаю! Людей порвало от моей креативной идеи. Потому что я — икона!“