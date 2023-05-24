Немец 24 часа кряду занимался сексом и может лишиться мужского достоинства

После такого секс-эксперимента турист почувствовал себя плохо. Вскоре ему потребовалась госпитализация. В настоящий момент он по-прежнему находился в отделении реанимации. Врачи не разглашают информацию о его диагнозе и прогнозе лечения.

По информации местных СМИ, в результате многочасового секса у немца начался септический шок, который вызвал некроз пениса и мошонки. Теперь мужчине грозит ампутация полового органа.

Осталась ли удовлетворена супруга постельного супермена, не уточняется. Но она по крайней мере не госпитализирована.