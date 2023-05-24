Секс
24.05.2023, 19:30

Немец 24 часа кряду занимался сексом и может лишиться мужского достоинства

 
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ФОТО: ferdyboy | Shutterstock

В Италии в городе Кастель-дель-Пиано 11 мая 50-летний турист из Германии смешал экстази с виагрой и полные сутки занимался с женой сексом, — передаёт Daily Mirror. И наверняка успел об этом пожалеть.

После такого секс-эксперимента турист почувствовал себя плохо. Вскоре ему потребовалась госпитализация. В настоящий момент он по-прежнему находился в отделении реанимации. Врачи не разглашают информацию о его диагнозе и прогнозе лечения.

По информации местных СМИ, в результате многочасового секса у немца начался септический шок, который вызвал некроз пениса и мошонки. Теперь мужчине грозит ампутация полового органа.

Осталась ли удовлетворена супруга постельного супермена, не уточняется. Но она по крайней мере не госпитализирована.

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RusDelfi
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